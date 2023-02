Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 12:30 (Di martedì 28 febbraio 2023) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2023 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; TRAFFICO CHE INVECE E’ INTENSO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRA URBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)DEL 28 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; TRAFFICO CHE INVECE E’ INTENSO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRA URBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marioassirelli : Roma, tendopoli davanti all’Ufficio Immigrazione. I vigili: “Viabilità a rischio” (VIDEO) - PiuValliTV : PUGNO DI FERRO SULLA VIABILITÀ ISEANA Una profonda riflessione era già in atto, ma dopo la morte di Federigo Doga… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati i lavori in viale San Giovanni Bosco, ripristinato il percorso della linea bus 558… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Stasera all'Olimpico Lazio-Sampdoria. Il trasporto pubblico per raggiungere lo stad… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Sud ?? G.R.A. CODA di 2 km per congestione viabilita' esterna tra… -