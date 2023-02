Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023)DEL 28 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONSUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, DALLAFIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, POI INCOLONNAMENTI TRA APPIA E LA RUSTICA (QUEST’ULTIMO PER INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE); MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA, MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA, CODE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO MENTRE VERSO IL RACCORDO CODE DALLA TOGLIATTI VERSO L’EUR TROVIAMO CODE A TRATTI SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO SULLA COLOMBO DA TOR DE CENCI E SU VIA DEL MARE/ OSTIENSE DA ...