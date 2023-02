Via Serassi a senso unico, disagi in vista. Tra un mese pronta la nuova bretella (Di martedì 28 febbraio 2023) Chorus Life. Via ai lavori per allacciare le reti di luce e gas: ecco come cambia la viabilità. Al termine aprirà la strada verso il rondò delle valli. A maggio toccherà al cavalcavia. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 febbraio 2023) Chorus Life. Via ai lavori per allacciare le reti di luce e gas: ecco come cambia la viabilità. Al termine aprirà la strada verso il rondò delle valli. A maggio toccherà al cavalcavia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Via ai lavori per allacciare le reti di luce e gas: ecco come cambia la viabilità. Al termine aprirà la strada verso i… - webecodibergamo : Via ai lavori per allacciare le reti di luce e gas: ecco come cambia la viabilità. Al termine aprirà la strada vers… - sabbounz : Ci tengo a fare un appello per la liberazione di via Carlo Serassi a Bergamo (BG) da giorni ormai presa in ostaggio… -