Via della Seta? Ecco perché la Meloni preferisce la Via del Cotone (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo l’attività diplomatica nel Mediterraneo nelle scorse settimane, la Grand Strategy italiana sposta l’attenzione sull’Asia. Mancano pochi mesi alla scadenza del memorandum d’intesa sulla Via della Seta siglato dal governo Conte I con la Cina. Intervistato dal Messaggero in merito al possibile rinnovo, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, uno degli uomini più ascoltati del governo Meloni, ha predicato prudenza: “Bisognerà muoversi di concerto con gli Stati europei e anche con gli Stati Uniti, con i Paesi Nato, perché un’alleanza è un’alleanza, non solo militare”. Con riferimento alla Nato, ha aggiunto, “si difende il diritto internazionale, la libertà. Per noi è un dogma a salvaguardia delle nazioni democratiche”. Ed è con questo spirito che il dossier ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo l’attività diplomatica nel Mediterraneo nelle scorse settimane, la Grand Strategy italiana sposta l’attenzione sull’Asia. Mancano pochi mesi alla scadenza del memorandum d’intesa sulla Viasiglato dal governo Conte I con la Cina. Intervistato dal Messaggero in merito al possibile rinnovo, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura esovranità alimentare, uno degli uomini più ascoltati del governo, ha predicato prudenza: “Bisognerà muoversi di concerto con gli Stati europei e anche con gli Stati Uniti, con i Paesi Nato,un’alleanza è un’alleanza, non solo militare”. Con riferimento alla Nato, ha aggiunto, “si difende il diritto internazionale, la libertà. Per noi è un dogma a salvaguardia delle nazioni democratiche”. Ed è con questo spirito che il dossier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Non è vero che con quel mare non si potevano salvare i migranti”: il medico ex dirigente della polizia contro la r… - ZZiliani : Nelle nuove mille pagine depositate dai PM di Torino c’è anche la deposizione resa da #Lombardo, l’ex segretario ge… - borghi_claudio : Come vi avevo ricordato a Marzo arriva l'adeguamento per tutte le pensioni che non l'avevano ancora avuto e verrann… - Paola222006421 : RT @luchi50135: @matteorenzi Non ci saranno più i renziani grande notizia lo capisci che porti iella e nessun elettore ti vuole fai un bel… - 2rMarzia : RT @Giorgiolaporta: Perché la #Schlein è seduta su una polveriera? Lei se ne andò dal #Pd schifata, non condividendo la segreteria di #Ren… -