Vespa debutta col telespot alla Meloni (Di martedì 28 febbraio 2023) Più che un'intervista, un monologo. Interrotto – e male – da due domandine che toccavano temi evidentemente concordati in anticipo e che avrebbero previsto risposte decisamente più lunghe (e non a caso sono evidenti i tagli per rientrare nei canonici "Cinque minuti"). Il risultato è un programma che non si capisce che senso abbia. Fatto è che Bruno Vespa ha deciso di ospitare come prima ospite del suo programma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cinque minuti di intervista senza domande. Intanto in Rai resta un segreto il compenso di Bruno Vespa Qualche giorno fa lo stesso conduttore si era precipitato a dire che, essendo il primo ospite, ovviamente ha puntato in alto con la massima autorità politica. Certamente è vero. Se non fosse che solo qualche mese fa la prima intervista della stessa Meloni da quando ...

