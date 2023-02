Verona, Faraoni: «Questo ko non deve incrinare niente» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Faraoni dopo la sconfitta del Verona con la Fiorentina: «Se andiamo così leggeri sui campi non si vince mai. Restiamo sereni» Davide Faraoni ha parlato all’Arena dopo il ko di ieri sera contro la Fiorentina. Di seguito le parole dell’esterno del Verona. «Non ci dobbiamo attaccare agli episodi altrimenti si rischia di non essere lucidi. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre recenti prestazioni. Differenza forse di fame e di atteggiamento. Poi è sempre difficile. Ma Questo è ko che non deve incrinare niente. Poi, se andiamo così leggeri sui campi non si vince mai. Restiamo sereni, senza tensioni. A La Spezia non possiamo sbagliare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole didopo la sconfitta delcon la Fiorentina: «Se andiamo così leggeri sui campi non si vince mai. Restiamo sereni» Davideha parlato all’Arena dopo il ko di ieri sera contro la Fiorentina. Di seguito le parole dell’esterno del. «Non ci dobbiamo attaccare agli episodi altrimenti si rischia di non essere lucidi. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre recenti prestazioni. Differenza forse di fame e di atteggiamento. Poi è sempre difficile. Maè ko che non. Poi, se andiamo così leggeri sui campi non si vince mai. Restiamo sereni, senza tensioni. A La Spezia non possiamo sbagliare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

