Ventola: «L’Inter non va mai oltre gli schemi! Inzaghi non sa cambiare» (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche Ventola si iscrive alla lunga lista di chi ritiene che molti dei problemi delL’Inter siano legati a Inzaghi. Sulla Bobo TV, l’ex attaccante segnala come l’allenatore dovrebbe osare di più soprattutto a gara in corso. ERRORI ATAVICI – Nicola Ventola si era già espresso e lo ripete, senza risparmiare frecciate a Simone Inzaghi: «Non vorrei essere ripetitivo, però L’Inter la vedo come una squadra che non sa andare oltre gli schemi. Cioè: quando ha una squadra chiusa, che non vuole fare la partita, non ha gente che sa saltare l’uomo o fa qualcosa. Quando anche in casa abbiamo visto brutte partite te le inventa la giocata del singolo, come Federico Dimarco o Edin Dzeko. Ha dei giocatori in una rosa molto forte, ma quando deve fare la partita ed è chiuso anche se ha ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Anchesi iscrive alla lunga lista di chi ritiene che molti dei problemi delsiano legati a. Sulla Bobo TV, l’ex attaccante segnala come l’allenatore dovrebbe osare di più soprattutto a gara in corso. ERRORI ATAVICI – Nicolasi era già espresso e lo ripete, senza risparmiare frecciate a Simone: «Non vorrei essere ripetitivo, peròla vedo come una squadra che non sa andaregli schemi. Cioè: quando ha una squadra chiusa, che non vuole fare la partita, non ha gente che sa saltare l’uomo o fa qualcosa. Quando anche in casa abbiamo visto brutte partite te le inventa la giocata del singolo, come Federico Dimarco o Edin Dzeko. Ha dei giocatori in una rosa molto forte, ma quando deve fare la partita ed è chiuso anche se ha ...

