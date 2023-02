Venerato | Kvara vuole restare a Napoli | su Meret | Osimhen | Zielinski e Lozano

(Di martedì 28 febbraio 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Ciro, giornalista Rai, di seguito le sue parole: Offerta dall’America per l’acquisizione del? “La notizia mi è arrivata due settimane fa, direttamente dal mondo bancario. Ho deciso, poi, di diffondere la notizia soltanto quando confermata da ulteriori riscontri. La multinazionale americana ha fatto una offerta importantissima, che si aggira attorno al miliardo e duecento milioni. De Laurentiis, però, ritiene ancora bassa l’offerta. Per ora, dunque, non ci sono ancora i presupposti per chiudere l’operazione. Tuttavia, non escludo sviluppi. E’ una vicenda che dimostra come ilfaccia gola a molti investitori, in quanto società senza debiti e proprietaria di cartellini che hanno incrementato esponenzialmente il loro valore. Anche il pubblico vanta la sua ...

... basti pensare che il solo Victor Osimhen vale più di 150 milioni di euro, per non parlare dei varie Kim.

Il contratto di Kvaratskhelia sarà raddoppiato e si passerà dagli attuali 1,2 milioni a 2,5 a stagione con prolungamento fino al 2028 Il georgiano sta disputando una stagione magnifica condita da 10 g ...L'asta per il centravanti nigeriano del Napoli è cominciata: lo vogliono in tanti e non soltanto in Premier League.