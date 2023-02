(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una frode milionaria commessa immettendo sul mercatodichiarati falsamente come, come mandorle e pomodori, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta e dagli ispettori dell’Unità Investigativa Centrale ICQRF del Ministero dell’Agricoltura (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi deiagroalimentari); sette le personeinvece le– per associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico e alla frode aggravata in commercio nell’ambito di un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione per i soggetti coinvolti delle misure cautelari dell’interdizione per dodici mesi dall’esercizio dell’attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artemismf : giro di droga, possesso d'armi e vendita di documenti falsi - news_bologna : 11mila 'falsi di lusso' pronti per la vendita: maxi sequestro della GdF | VIDEO - Nutizieri : 11mila 'falsi di lusso' pronti per la vendita: maxi sequestro della GdF | VIDEO - Affo1Affori : Amazon il nuovo business dei (falsi) autori di libri scritti con ChatGPT - ItaliaStartUp_ : Amazon il nuovo business dei (falsi) autori di libri scritti con ChatGPT - HDblog -

Si tratta di tre vetrine virtuali per ladi prodotti e accessori in argilla con logo fasullo, a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. Da un controllo effettuato a seguito di una ...Si tratta di tre vetrine virtuali per ladi prodotti e accessori in argilla con logo fasullo, a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. Da un controllo effettuato a seguito di una ......impersonato artisti famosi per vendere NFT o fatto ricorso alla creazione di marketplaceper ... lo scenario Un mercato NFT è una piattaforma web per lae lo scambio di NFT, simile ad un ...

Vendita falsi prodotti biologici, indagate otto aziende - Campania Agenzia ANSA

Una frode milionaria commessa immettendo sul mercato prodotti dichiarati falsamente come biologici, come mandorle e pomodori, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caserta e dagli ispettori del ...Dopo la giornata positiva di ieri le Borse invertono la tendenza, tutte negative in apertura con Piazza Affari a -0,4%. Attenzione oggi a Londra (-0,5%) e alla sterlina dopo l'accordo siglato ieri da ...