Vendita di biciclette online: il sito Sportissimo si conferma punto di riferimento per gli appassionati (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Modena, 28 febbraio 2023. La problematica ambientale è un tema che sensibilizza un po' tutto il mondo, soprattutto i giovani che sembrano essere la fetta di popolazione che ha maggiormente a cuore le sorti del pianeta, avvicinandosi sempre più alle tematiche “green”, di sostenibilità e salvaguardia del pianeta. La rete, oggi, ci offre quotidianamente l'opportunità di confrontarci con numerosi siti web, e-commerce e shop online che consentono di effettuare acquisti comodamente da casa. Gli appassionati di bici tradizionali ed e-bike, lo sanno bene dal momento che sembra abbiano trovato un punto di riferimento per i propri acquisti nel sito e-commerce di Sportissimo che nel mese di gennaio 2023 ha registrato un +22% di acquisizione nuovi utenti rispetto al periodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Modena, 28 febbraio 2023. La problematica ambientale è un tema che sensibilizza un po' tutto il mondo, soprattutto i giovani che sembrano essere la fetta di popolazione che ha maggiormente a cuore le sorti del pianeta, avvicinandosi sempre più alle tematiche “green”, di sostenibilità e salvaguardia del pianeta. La rete, oggi, ci offre quotidianamente l'opportunità di confrontarci con numerosi siti web, e-commerce e shopche consentono di effettuare acquisti comodamente da casa. Glidi bici tradizionali ed e-bike, lo sanno bene dal momento che sembra abbiano trovato undiper i propri acquisti nele-commerce diche nel mese di gennaio 2023 ha registrato un +22% di acquisizione nuovi utenti rispetto al periodo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hornetbaiocco : RT @Napalm51: L'unione europea, che vi ricordo ci ama, vuole togliere l'iva sulle biciclette per agevolare la vendita. In bici ci vogliono… - AndreaAsilo : RT @Napalm51: L'unione europea, che vi ricordo ci ama, vuole togliere l'iva sulle biciclette per agevolare la vendita. In bici ci vogliono… - irisdg81__ : RT @Napalm51: L'unione europea, che vi ricordo ci ama, vuole togliere l'iva sulle biciclette per agevolare la vendita. In bici ci vogliono… - Temujin02293332 : RT @Napalm51: L'unione europea, che vi ricordo ci ama, vuole togliere l'iva sulle biciclette per agevolare la vendita. In bici ci vogliono… - InfoRomelio : RT @Napalm51: L'unione europea, che vi ricordo ci ama, vuole togliere l'iva sulle biciclette per agevolare la vendita. In bici ci vogliono… -