Vanheusden | ci risiamo? Il difensore dell’Inter sparisce dai radar dell’AZ

(Di martedì 28 febbraio 2023) Zinhodi proprietàe oggi in prestito all’AZ in Eredivisie, è di nuovo fermo dopo il brutto infortunio dei mesi scorsi. Nessun minuto per lui a febbraio, dopo il rientro a gennaio. SCOMPARSO DALLE DISTINTE – La stagione di Zinhoall’AZ di Alkmaar è di nuovo a un punto fermo. Ilbelga era rientrato a gennaio dopo oltre due mesi di assenza per la frattura del piede. Prima la panchina con Vitesse ed Excelsior a inizio gennaio, poi una ventina di minuti con l’Heerenveen (il 14 gennaio). E infine ben tre presenze consecutive da titolare dal 22 al 28 gennaio. E a febbraio? Non solo zero presenze, ma nemmeno una convocazione per ilclasse 1999. Che, secondo la testata belga Le Soir, deve lavorare per stabilizzare la sua ...