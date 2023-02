(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Nelle persone con diabete è importante l’e sono importtutte le vaccinazioni, come l’nfluenzale, l’-meningococcica e l’-pneumococcica. Nel diabetico, però, l’è particolarmente importante perché la malattia causa di per sé ladiabetica a carico dei nervi periferici e la complicanza del Fuoco di Sant’Antonio è lapost erpetica, caratterizzata da dolore urente, particolarmente invalidante”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Graziano Di, presidente dell’Associazione medici diabetologi (Amd), direttore dell’Unità operativa complessa di Diabetologia e Malattie del metabolismo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Vaccini, Di Cianni (Amd): 'Quello anti-Herpes Zoster cruciale nei diabetici contro neuropatia' - vivereitalia : Vaccini, Di Cianni (Amd): 'Quello anti-Herpes Zoster cruciale nei diabetici contro neuropatia'… - Giornaleditalia : Vaccini, Di Cianni (Amd): 'Quello anti-Herpes Zoster cruciale nei diabetici contro neuropatia' - TV7Benevento : Vaccini, Di Cianni (Amd): 'Quello anti-Herpes Zoster cruciale nei diabetici contro neuropatia' -… -

'In Italia abbiamo diversi sistemi sanitari e calendari vaccinali - osserva Di- Le Regioni devono deliberare, ma è difficile che non lo faranno, considerando che l'anti - Herpes Zoster è ..."In Italia abbiamo diversi sistemi sanitari e calendari vaccinali - osserva Di- Le Regioni devono deliberare, ma è difficile che non lo faranno, considerando che l'anti - Herpes Zoster è ...'In Italia abbiamo diversi sistemi sanitari e calendari vaccinali - osserva Di- Le Regioni devono deliberare, ma è difficile che non lo faranno, considerando che l'anti - Herpes Zoster è ...

Vaccini, Di Cianni (Amd): 'Quello anti-Herpes Zoster cruciale nei ... Tiscali Notizie

1' di lettura Ancona 28/02/2023 - Cambio di sede per i PVP (Punti Vaccinali di Popolazione) dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona. Si comunica che dal 1 marzo 2023 i centri di Ancona, Jesi e F ...Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - "Nelle persone con diabete è importante l'anti-Herpes Zoster e sono importanti tutte le vaccinazioni, come l'antinfluenzale, l'anti-meningococcica e l'anti-pneumococ ...