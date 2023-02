Uspp | “Agenti aggrediti in due carceri del Casertano”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Giornata di aggressioni nellecasertane di Carinola e Santa Maria Capua Vetere: a Santa Maria Capua Vetere un detenuto, già noto per suoi reiterati atteggiamenti ostili nei confronti della polizia penitenziaria, è andato in escandescenza per futili motivi e ha sferrato un pugno in pieno volto a un agente. Il poliziotto è stato soccorso e trasportato in ospedale. Altro carcere ma stessa storia, questa volta a Carinola: anche qui a un agente della penitenziaria è stato colpito con un pugno al volto. “Basta aggressioni in danno della polizia penitenziaria“, dichiarano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, segretario regionale e presidente dell’, secondo i quali quanto accaduto “dimostra l’urgenza di inasprimento delle pene per i reati di aggressione al personale di polizia penitenziaria”. I due ...