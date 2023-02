Usa, via TikTok da dispositivi di proprietà del governo (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Casa Bianca ha dato tempo 30 giorni alle agenzie federali per assicurarsi che i propri dipendenti non abbiano l’app di TikTok in nessun dispositivo di proprietà del governo. La direttrice dell’Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, ha indicato – in una direttiva che contempla poche eccezioni – che le agenzie dovranno identificare la presenza dell’applicazione, stabilire un processo interno per limitarne l’uso, eliminare le installazioni e revocare l’autorizzazione al loro uso, vietando al contempo il traffico Internet su installazioni informatiche appartenenti alle agenzie. Entro 90 giorni, le agenzie dovranno inoltre prevedere nei contratti il divieto di utilizzo dell’app sui loro dispositivi e annullare eventuali contratti che ne prevedano l’utilizzo. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Casa Bianca ha dato tempo 30 giorni alle agenzie federali per assicurarsi che i propri dipendenti non abbiano l’app diin nessun dispositivo didel. La direttrice dell’Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, ha indicato – in una direttiva che contempla poche eccezioni – che le agenzie dovranno identificare la presenza dell’applicazione, stabilire un processo interno per limitarne l’uso, eliminare le installazioni e revocare l’autorizzazione al loro uso, vietando al contempo il traffico Internet su installazioni informatiche appartenenti alle agenzie. Entro 90 giorni, le agenzie dovranno inoltre prevedere nei contratti il divieto di utilizzo dell’app sui loroe annullare eventuali contratti che ne prevedano l’utilizzo. A ...

