Usa, entro un mese via TikTok da dispositivi di agenzie federali (Di martedì 28 febbraio 2023) La guerra dei social si allarga. La Commissione europea nei giorni scorsi ha deciso di mettere al bando TikTok, chiedendo a tutti i dipendenti di disinstallare l'app. Ora è la volta della Casa Bianca che ha dato alle agenzie federali 30 giorni di tempo per disinstallare il popolarissimo social network cinese da tutti i dispositivi governativi, dando così seguito alla decisione del Congresso. A dicembre era stata votata una mozione per vietare ai dipendenti federali di utilizzare l'App cinese sui dispositivi governativi.

