Uomini e donne torna il 6 marzo 2023, ecco cosa vedrete e se ci sarà Maria De Filippi (Di martedì 28 febbraio 2023) Il programma televisivo Uomini e donne non sarà trasmesso per l'intera settimana, tuttavia, il Trono Classico e il Trono Over torneranno in onda il 6 marzo 2023 alle 14.45, come sempre su canale 5. Il programma è molto popolare e ha sempre alti ascolti. Le vicende amorose, le liti e le prese di posizione dei protagonisti saranno al centro dell'attenzione. cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne? Inizialmente, si pensava che Uomini e donne sarebbe tornato subito dopo i funerali di Maurizio Costanzo, dato che le puntate sono pre-registrate. Tuttavia, Mediaset ha deciso diversamente. Nel frattempo al posto di Uomini e donne e anche del daytime di Amici, è stata ...

