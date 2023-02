Uomini e Donne: quando torna e cosa lo sostituisce. Chi c’era i funerali di Maurizio Costanzo (Di martedì 28 febbraio 2023) “Stop” anche oggi per “Uomini e Donne“, dopo i funerali di Maurizio Costanzo che ci sono stati ieri, lunedì 27 febbraio, a Roma. quando tornerà il programma di Maria De Filippi? cosa lo sostituirà? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne non c’è nemmeno questo pomeriggio: cosa c’è al suo posto? Si era detto che “Uomini e Donne” sarebbe tornato questo pomeriggio, come al solito alle 14:45 su Canale 5, invece no (idem “Amici”). Lo sostituirà la replica della seconda puntata di “Buongiorno, Mamma!” con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Stasera, invece, andrà in onda la terza puntata, dopo la rivoluzione del palinsesto di venerdì scorso, 24 febbraio, per la scomparsa di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 febbraio 2023) “Stop” anche oggi per ““, dopo idiche ci sono stati ieri, lunedì 27 febbraio, a Roma.tornerà il programma di Maria De Filippi?lo sostituirà? Scopriamolo insieme!non c’è nemmeno questo pomeriggio:c’è al suo posto? Si era detto che “” sarebbeto questo pomeriggio, come al solito alle 14:45 su Canale 5, invece no (idem “Amici”). Lo sostituirà la replica della seconda puntata di “Buongiorno, Mamma!” con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Stasera, invece, andrà in onda la terza puntata, dopo la rivoluzione del palinsesto di venerdì scorso, 24 febbraio, per la scomparsa di ...

