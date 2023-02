Uomini e Donne, l’addio di Gemma Galgani: la storica dama lascia per amore? (Di martedì 28 febbraio 2023) Stando ai rumors che provengono dai corridoi degli studi Elios di Roma, dove si registra Uomini e Donne, sembra che questa sia la volta buona per Gemma Galgani. Si mormora infatti che, dopo quasi quindici anni nel programma, la dama del trono over potrebbe presto dire addio alla televisione e cominciare la sua nuova vita accanto all’uomo, il 71enne Silvio, che le avrebbe fatto perdere la testa. Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne, infatti, sappiamo che non solo la conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere sta andando avanti, ma anche che i due durante un’uscita si sono baciati in modo appassionato. Uomini e Donne, come procede la frequentazione tra ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 febbraio 2023) Stando ai rumors che provengono dai corridoi degli studi Elios di Roma, dove si registra, sembra che questa sia la volta buona per. Si mormora infatti che, dopo quasi quindici anni nel programma, ladel trono over potrebbe presto dire addio alla televisione e cominciare la sua nuova vita accanto all’uomo, il 71enne Silvio, che le avrebbe fatto perdere la testa. Dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di, infatti, sappiamo che non solo la conoscenza trae il cavaliere sta andando avanti, ma anche che i due durante un’uscita si sono baciati in modo appassionato., come procede la frequentazione tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne ch… - matteosalvinimi : Non una parola contro i trafficanti di esseri umani che hanno condannato a morte decine di innocenti: la propaganda… - Giorgiolaporta : 2 anni fa nasceva il #Governo Draghi e il #PD nominava 3 ministri uomini e lasciava a casa le #donne. I capigruppo… - regna_rosa : RT @Adrianaerosario: #nikiters #donnalisi #GFvip E'UNA VERGOGNA STARE IN TV A PERCEPIRE MIGLIAIA DI € X POCHE ORE SENZA SAPER SVOLGERE IL… - jedithiago : Le donne migliori sono nelle mani degli uomini sbagliati Una donna come me non avrebbe bisogno di giocattoli -