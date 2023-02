Uomini e Donne ed Amici non in onda per tutta la settimana (Di martedì 28 febbraio 2023) Continuano i cambiamenti di palinsesto in quel di Canale 5, dopo la scomparsa (avvenuta il 24 febbraio) di Maurizio Costanzo. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di non mandare in onda per tutta la settimana Uomini e Donne ed Amici di Maria De Filippi. Cambiamenti che riguardano anche Terra Amara: la puntata del 28 febbraio 2023 non va infatti in onda, per lasciare spazio alla replica della seconda puntata di Buongiorno Mamma 2, la cui terza puntata va in onda questa sera. Va detto che la soap opera turca era stata trasmessa eccezionalmente domenica scorsa, al posto di Amici che, per cordoglio e rispetto, Mediaset ha deciso di non mandare in onda. Neanche ieri, lunedì, la soap è andata in ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 28 febbraio 2023) Continuano i cambiamenti di palinsesto in quel di Canale 5, dopo la scomparsa (avvenuta il 24 febbraio) di Maurizio Costanzo. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di non mandare inperlaeddi Maria De Filippi. Cambiamenti che riguardano anche Terra Amara: la puntata del 28 febbraio 2023 non va infatti in, per lasciare spazio alla replica della secpuntata di Buongiorno Mamma 2, la cui terza puntata va inquesta sera. Va detto che la soap opera turca era stata trasmessa eccezionalmente domenica scorsa, al posto diche, per cordoglio e rispetto, Mediaset ha deciso di non mandare in. Neanche ieri, lunedì, la soap è andata in ...

