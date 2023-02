“Uomini e Donne” e “Amici” sospesi: che fine fanno i programmi di Maria De Filippi (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ondata di affetto che ha travolto Maria De Filippi e la famiglia di Maurizio Costanzo non si è ancora placata. Com’era prevedibile, la scomparsa del celebre conduttore e giornalista romano ha sconvolto i palinsesti Mediaset, con ripetute cancellazioni di programmi come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. Vediamo per quanto tempo sono sospesi e quando dovrebbero tornare in onda. Per quanto sono sospesi i programmi di Maria De Filippi I funerali di Maurizio Costanzo (GUARDA LE FOTO) si sono svolti, con una cerimonia sobria ma commovente, il 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Prevedibile il cambio di palinsesto, rivoluzionato già dalle prime ore successive alla ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ondata di affetto che ha travoltoDee la famiglia di Maurizio Costanzo non si è ancora placata. Com’era prevedibile, la scomparsa del celebre conduttore e giornalista romano ha sconvolto i palinsesti Mediaset, con ripetute cancellazioni dicomee C’è posta per te. Vediamo per quanto tempo sonoe quando dovrebbero tornare in onda. Per quanto sonodiDeI funerali di Maurizio Costanzo (GUARDA LE FOTO) si sono svolti, con una cerimonia sobria ma commovente, il 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Prevedibile il cambio di palinsesto, rivoluzionato già dalle prime ore successive alla ...

