Uomini e Donne e Amici | chi sostituirà Maria De Filippi? Quando ritornano in onda i suoi programmi

(Di martedì 28 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha scosso l’intero mondo televisivo e non solo. A seguito del decesso – avvenuto venerdì 24 febbraio – la programmazione delle reti Mediaset è andata incontro ad alcuni cambiamenti. In primo luogo l’amato e seguitissima dating show “” condotto da sua moglieDenon è andato inné venerdì né ieri – lunedì 27 febbraio – giornata, peraltro, nella quale si sono svolte le esequie del noto giornalista presso la chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo. Ora, spostando l’attenzione sulle vicissitudini deicondotti daDe, non è al momento chiaro se l’amata conduttrice tornerà a lavorare questa settimana oppure avrà bisogno di più tempo per elaborare il lutto. Alla ...

Segui Tag24 anche sui social Uomini e Donne puntata 27 febbraio non va in onda. Cambia ancora la programmazione di Mediaset, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Uomini e Donne puntata 27 febbraio Anch ...La morte di Maurizio Costanzo ha portato stravolgimento nel palinsesto Mediaset a partire dal giorno stesso della scomparsa, venerdì 24 febbraio. Sospese le trasmissioni condotte da Maria ...