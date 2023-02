Uomini e Donne e Amici 22 sospesi per giorni | quando torna in onda Maria?

(Di martedì 28 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha causato profondo dolore per tutti, in prims per la sua famiglia. La programmazione Mediaset ha subito notevoli cambiamenti per quanto riguarda i programmi diDe Filippi. Dopo venerdì 24 febbraio, giorno della morte del giornalista,non va innè oggi martedì 28 febbraio nè i prossimi. L'appuntamento con il dating sentimentale è stato cancellato e sarà sostituito da alcuni tv movie ed episodi aggiunti di soap come Terra Amara. Per la soap turca una breve pausa oggi dopo il tour de force del weekend. Da mercoledì 1 marzo tornerà regolarmente in22 cancellato, niente daytime e puntata domenicale: il retroscena Non soltantonon andrà in ...

Uomini e Donne, C’è Posta per te, Amici: quando tornano in tv i programmi di Maria De Filippi Corriere dello Sport

Buongiorno Mamma 2, oggi martedì 28 febbraio va in onda in replica la seconda puntata al posto di Terra Amara alle ore 14:10 su Canale 5.Continuano i cambiamenti di palinsesto in quel di Canale 5, dopo la scomparsa (avvenuta il 24 febbraio) di Maurizio Costanzo. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di non mandare in onda per t ...