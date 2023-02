Uomini e Donne: Carola Beccata Con Un Altro! (Di martedì 28 febbraio 2023) Ad un passo dalla scelta di Federico Nicotera, Carola Carpanelli é stata pizzicata insieme ad un altro ragazzo. E’ stata Deianira Marzano a pubblicare questa segnalazione, facendo intendere che questo ragazzo non sia un semplice amico della bionda corteggiatrice. Carola starà nascondendo qualcosa? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Carola Carpanelli Beccata insieme ad un altro ad un passo dalla scelta Clamorosa segnalazione su Carola Carpanelli, la corteggiatrice bionda di Federico Nicotera. La ragazza, in queste ultime ore, è stata pizzicata in compagnia di un ragazzo che non è il tronista romano. Ad un passo dalla scelta, queste immagini stanno facendo parecchio discutere e mandano in tilt persino i fan più affezionati di Carola, sicuri sino a poche ore fa, che Federico potesse ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Ad un passo dalla scelta di Federico Nicotera,Carpanelli é stata pizzicata insieme ad un altro ragazzo. E’ stata Deianira Marzano a pubblicare questa segnalazione, facendo intendere che questo ragazzo non sia un semplice amico della bionda corteggiatrice.starà nascondendo qualcosa? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!Carpanelliinsieme ad un altro ad un passo dalla scelta Clamorosa segnalazione suCarpanelli, la corteggiatrice bionda di Federico Nicotera. La ragazza, in queste ultime ore, è stata pizzicata in compagnia di un ragazzo che non è il tronista romano. Ad un passo dalla scelta, queste immagini stanno facendo parecchio discutere e mandano in tilt persino i fan più affezionati di, sicuri sino a poche ore fa, che Federico potesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non una parola contro i trafficanti di esseri umani che hanno condannato a morte decine di innocenti: la propaganda… - GiorgiaMeloni : Auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne ch… - Giorgiolaporta : 2 anni fa nasceva il #Governo Draghi e il #PD nominava 3 ministri uomini e lasciava a casa le #donne. I capigruppo… - BortolinErcole : @FGiansy @GrandeFratello Poi scandalizzatevi quando nei giornali leggete di uomini che usano violenza sulle donne..… - Giulia_B : Dato che le donne non possono essere visitate da medici uomini, ne consegue che non possono più essere visitate tou… -