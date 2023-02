Università, con Destinazione Ucbm gli studenti di Caserta scoprono le opportunità dell’alta formazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Università e tecnologia protagoniste a Caserta con “Destinazione Ucbm”, l’evento di orientamento universitario Hi-Tech promosso dall’Università Campus Bio-Medico di Roma. Trecento studenti delle scuole superiori della provincia di Caserta si sono ritrovati al Teatro Parravano nell’incontro patrocinato dal Comune di Caserta (presente con il sindaco Carlo Marino, il vicesindaco Emiliano Casale e l’assessore Vincenzo Battarra). I ragazzi dei licei “A. Manzoni”, “P. Giannone”, “A. Diaz” e dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di Caserta, e quelli del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni, e degli ISISS “Majorana – Bachelet” di Santa Maria a Vico, “G.B. Novelli” di Marcianise ed “E. Mattei” di Aversa, hanno ricevuto in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023)e tecnologia protagoniste acon “”, l’evento di orientamento universitario Hi-Tech promosso dall’Campus Bio-Medico di Roma. Trecentodelle scuole superiori della provincia disi sono ritrovati al Teatro Parravano nell’incontro patrocinato dal Comune di(presente con il sindaco Carlo Marino, il vicesindaco Emiliano Casale e l’assessore Vincenzo Battarra). I ragazzi dei licei “A. Manzoni”, “P. Giannone”, “A. Diaz” e dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di, e quelli del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni, e degli ISISS “Majorana – Bachelet” di Santa Maria a Vico, “G.B. Novelli” di Marcianise ed “E. Mattei” di Aversa, hanno ricevuto in ...

