Un’altra opera d’arte di Thiago Motta | dal miracolo di La Spezia alla ‘rivelazione’ di Bologna

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-27 14:18:42 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:è forse l’allenatore più decisivo della Serie A. Per il calcio e per quello che non è calcio (leggi per la capacità di convinzione che ha al di là dell’interazione con il pallone). Gli ultimi due anni lo hanno rafforzato. Prendi olio. Prima a Ladove ha compiuto uncon pochi mezzi. Questa campagna lo ha fatto di nuovo con il. Una squadra con un budget maggiore e giocatori come Arnautovic, Orsolini, Ferguson, Schouten… Questo non evoca più il concetto di “”. viene chiamato ‘squadra di rivelazione’ di Calcio. Il suo trionfo prima di lui Inter (1-0) nell’ultima giornata di Serie A rappresenta la spinta pubblicitaria ...