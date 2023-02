Una statua per Alberto Sordi, la proposta del V municipio di Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) Alberto Sordi statua. L’idea è venuta al presidente del V municipio di Roma. Nel ventennale della morte di Alberto Sordi, su Via Casilina potrebbe essere eretta una statua celebrativa dell’attore, a Tor Pignattara proprio vicino al ‘cannone’ su via Casilina. E’ un progetto che Mauro Caliste, presidente del V municipio di Roma, vorrebbe portare a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023). L’idea è venuta al presidente del Vdi. Nel ventennale della morte di, su Via Casilina potrebbe essere eretta unacelebrativa dell’attore, a Tor Pignattara proprio vicino al ‘cannone’ su via Casilina. E’ un progetto che Mauro Caliste, presidente del Vdi, vorrebbe portare a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - Maumol : #Borodyanka, la statua del poeta nazionale ucraino #Shevchenko bersagliata dai soldati russi. Una foto per riassum… - CitizenOCydonia : CAVALLO PAZZOOOOO #JuveToro (Fate una statua a Kostic) - edserwings : RT @BiasiErika: 'Non riesco a capire perché tu ti stupisca ancora, Tavassi te l'ha detto due mesi fa e a voi dico basta mettervi in mezzo,l… - Buonalacqua : RT @BiasiErika: 'Non riesco a capire perché tu ti stupisca ancora, Tavassi te l'ha detto due mesi fa e a voi dico basta mettervi in mezzo,l… -