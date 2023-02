Una statua per Alberto Sordi a Torpignattara (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - "Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi". E in quel museo adesso ci sarà anche lui, l'Alberto nazionale che tanto ha amato la Città Eterna e altrettanto sentimento ha ispirato tra i suoi concittadini. A venti anni dalla sua scomparsa, la figura di Sordi sarà celebrata da una statua nei pressi del 'cannone' di Tor Pignattara, su via Casilina, proprio lì dove si svolge la scena finale di 'Un borghese piccolo piccolo' di Mario Monicelli. Ma non ricalcherà né quel fotogramma né il personaggio di quella singola pellicola perché "lì Sordi era anziano e interpretava un personaggio triste, noi invece vogliamo ricordarlo sempre con quel suo sorriso con il quale tutti lo abbiamo conosciuto e amato" come spiega all'AGI Mauro Caliste, presidente del V municipio di ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - "Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi". E in quel museo adesso ci sarà anche lui, l'nazionale che tanto ha amato la Città Eterna e altrettanto sentimento ha ispirato tra i suoi concittadini. A venti anni dalla sua scomparsa, la figura disarà celebrata da unanei pressi del 'cannone' di Tor Pignattara, su via Casilina, proprio lì dove si svolge la scena finale di 'Un borghese piccolo piccolo' di Mario Monicelli. Ma non ricalcherà né quel fotogramma né il personaggio di quella singola pellicola perché "lìera anziano e interpretava un personaggio triste, noi invece vogliamo ricordarlo sempre con quel suo sorriso con il quale tutti lo abbiamo conosciuto e amato" come spiega all'AGI Mauro Caliste, presidente del V municipio di ...

