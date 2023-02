Una nuova casa per le giraffe Masai del Kenya (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tredici giraffe che vivono nel Masai, in Kenya, sono state liberate e caricate su camion in seguito a un’operazione di salvataggio, dopo essere state a lungo minacciate dai bracconieri e dai conflitti con le comunità locali. I medici veterinari e gli ufficiali addetti alla cattura del Kenya Wildlife Service, gestito dallo Stato, le hanno trasferite in riserve, tra cui la fattoria di Loldia, a circa 120 km a nord-ovest della capitale Nairobi, dove saranno monitorate. Con un ampio spazio per muoversi e acqua da bere, gli animali si uniranno alla popolazione di giraffe già presente nella fattoria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Trediciche vivono nel, in, sono state liberate e caricate su camion in seguito a un’operazione di salvataggio, dopo essere state a lungo minacciate dai bracconieri e dai conflitti con le comunità locali. I medici veterinari e gli ufficiali addetti alla cattura delWildlife Service, gestito dallo Stato, le hanno trasferite in riserve, tra cui la fattoria di Loldia, a circa 120 km a nord-ovest della capitale Nairobi, dove saranno monitorate. Con un ampio spazio per muoversi e acqua da bere, gli animali si uniranno alla popolazione digià presente nella fattoria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : “Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiam… - AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - M_gabanelli : Il governo italiano ha dichiarato di considerare l’opzione nucleare per la decarbonizzazione. Ieri a Stoccolma si s… - SteMonteAttu88 : RT @dayfootball1981: #Superleague #PSG Una piccola precisazione, non è nuova la notizia della vicenda, ma non è neanche una vecchia notizia… - RaiNews : La scomparsa di una ragazzina e del suo patrigno sono il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della nuo… -