"Una morte atroce". Speranze finite per Antonio, trovato dentro una vasca. Era scomparso da qualche giorno (Di martedì 28 febbraio 2023) È stato trovato morto l'85enne che si era allontanato dalla casa di riposo di Arsiè, Belluno in Veneto. Il corpo è stato rinvenuto nella vasca dei liquami di una stalla poco lontano dalla Rsa dalla quale Antonio Salina si era allontanato. Si presume l'uomo possa essere scivolato all'interno e solo nella giornata di oggi è venuto a galla, quando è stato notato dalla squadra di ricerca. L'allarme era scattato sabato 25 febbraio. Era stata avviata una vasta operazione di ricerca tra soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e molti volontari, culminato purtroppo con il ritrovamento del cadavere di Antonio Salina.

