«Una decisione fondata su pregiudizi», la posizione di TikTok dopo la decisione della Commissione UE (Di martedì 28 febbraio 2023) Una decisione che, a cascata, potrebbe portare a nuove scelte analoghe da parte degli Stati membri. La notizia del provvedimento preso dalla Commissione UE di rendere TikTok vietato per i dipendenti dell'Unione Europea ha provocato inevitabili reazioni. Una mossa che ricalca quella già fatta dagli Stati Uniti che, nelle scorse ore, hanno iniziato il conto alla rovescia: entro 30 giorni, sui dispositivi federali e governativi (ovvero quelli registrati come telefoni "aziendali"), l'app del famoso social network dovrà essere disinstallata. E così, nelle scorse ore, anche il Canada ha deciso di seguire la linea a stelle e strisce. LEGGI ANCHE > TikTok rischia di essere bannato in Italia? Dunque, le decisioni stanno seguendo tutte lo stesso canovaccio. E anche la Commissione UE, parlando ...

