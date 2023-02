“Un vero colpaccio!” Eleonora Daniele | gioia immensa | la bellissima notizia è arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023), bellain arrivo. La popolare e molto amata conduttrice della Rai continua a fare centro. Di strada la giornalista ne ha fatta davtanta da quel lontano 2001 quando esordì come figurante ne “La sai l’ultima?“. La notorietà èl’anno dopo con il Grande Fratello e da lì in poi è un continuo crescendo. Nel 2002 esordisce come attrice nella serie “La squadra” e l’anno successivo recita anche in Un posto al sole. Il battesimo come conduttrice arriva nel 2004 a Unomattina, dove resta alla guida fino al 2011. Poi c’è Linea Verde condotta per tre edizioni. Dal settembre 2013 al 2017 è al timone di Storie Vere, programma dal quale trae anche un libro. Dal 2017 il programma diventa Storie Italiane e perè l’ennesima ...