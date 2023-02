“Un tempo bello”, gli anni ’80: Interviste e foto d’epoca del Napoli Basket nel libro di Giuseppe Farese (Di martedì 28 febbraio 2023) Raccontare la storia del basket in un’epoca magica, i mitici anni ’80, dello sport napoletano, con una narrazione fatta di curiosità, Interviste, aneddoti inediti e tanta nostalgia. E’ questo il contenuto del libro “Un tempo bello. Gli anni Ottanta dei Napoli Basket. Interviste e ricordi”, scritto da Giuseppe Farese, giornalista e appassionato doc, per Absolutely Free Libri, Edizioni Slam. Il volume è corredato dalla prefazione di Paolo Barbuto, figlio d’arte del grande Lello e che ha a sua volta raccontato il Napoli Basket dell’era Maìone, con introduzione di Gianluca Vigliotti, voce storica delle telecronache di quegli anni, ed è accompagnato dalle stupende foto di Ciro De Luca. L’emozionante ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Raccontare la storia del basket in un’epoca magica, i mitici’80, dello sport napoletano, con una narrazione fatta di curiosità,, aneddoti inediti e tanta nostalgia. E’ questo il contenuto del“Un. GliOttanta dei Napoli Basket.e ricordi”, scritto da, giornalista e appassionato doc, per Absolutely Free Libri, Edizioni Slam. Il volume è corredato dalla prefazione di Paolo Barbuto, figlio d’arte del grande Lello e che ha a sua volta raccontato il Napoli Basket dell’era Maìone, con introduzione di Gianluca Vigliotti, voce storica delle telecronache di quegli, ed è accompagnato dalle stupendedi Ciro De Luca. L’emozionante ...

