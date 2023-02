Un super Marino trascina la Mata Leao: Atripalda ko e ritorno al successo (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Mata Leao torna al successo nel campionato Uisp. I beneventani espugnano 52-63 il campo dell’Atripalda nonostante un roster ridotto a soli sette elementi a causa di numerose defezioni. Non era semplice risollevarsi dall’ultimo ko ma i giallorossi sono riusciti a rialzare la testa proseguendo la marcia in vetta alla classifica. A un avvio positivo per i padroni di casa, gli ospiti hanno reagito prontamente prendendo in mano le redini del gioco e combattendo punto a punto fino al termine di una gara molto fisica, giocata soprattutto sulla gestione dei falli. Top scorer in casa sannita Pierluigi Marino, autore di ben 24 punti. E’ la settima vittoria in otto gare per il team di coach Marrone, che nel prossimo turno ospiterà il Lioni. Atripalda – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLatorna alnel campionato Uisp. I beneventani espugnano 52-63 il campo dell’nonostante un roster ridotto a soli sette elementi a causa di numerose defezioni. Non era semplice risollevarsi dall’ultimo ko ma i giallorossi sono riusciti a rialzare la testa proseguendo la marcia in vetta alla classifica. A un avvio positivo per i padroni di casa, gli ospiti hanno reagito prontamente prendendo in mano le redini del gioco e combattendo punto a punto fino al termine di una gara molto fisica, giocata soprattutto sulla gestione dei falli. Top scorer in casa sannita Pierluigi, autore di ben 24 punti. E’ la settima vittoria in otto gare per il team di coach Marrone, che nel prossimo turno ospiterà il Lioni.– ...

