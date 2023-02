UN POSTO AL SOLE, TRAME 6-10 MARZO 2023: OTELLO CORRE IN OSPEDALE PER TENERE SOTTO CONTROLLO LE CONDIZIONI DELLA MOGLIE (Di martedì 28 febbraio 2023) Un POSTO al SOLE, anticipazioni e TRAME dal 6 al 10 MARZO 2023, DELLA soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. STAGIONE 1 – EPISODIO 6146 OTELLO (Lucio Allocca) CORRE in OSPEDALE per TENERE SOTTO CONTROLLO le CONDIZIONI di salute DELLA MOGLIE. La povera Teresa (Carmen Scivittaro), infatti, ha appena avuto un infarto. Di conseguenza anche Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si precipitano di corsa a Indica. Nel frattempo Luca (Luigi Di Fiore), già in partenza da Napoli, chiede a Giulia (Marina Tagliaferri) di vedersi da soli. STAGIONE 1 – EPISODIO 6147 Arriva come un fulmine a ciel ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 febbraio 2023) Unal, anticipazioni edal 6 al 10soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. STAGIONE 1 – EPISODIO 6146(Lucio Allocca)inperledi salute. La povera Teresa (Carmen Scivittaro), infatti, ha appena avuto un infarto. Di conseguenza anche Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si precipitano di corsa a Indica. Nel frattempo Luca (Luigi Di Fiore), già in partenza da Napoli, chiede a Giulia (Marina Tagliaferri) di vedersi da soli. STAGIONE 1 – EPISODIO 6147 Arriva come un fulmine a ciel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emanuel09094446 : RT @AngeMontalbetti: Sonia che in merito alla domanda sul GF dice che dovrebbero lasciare il posto ai giovani e come prossima opinionista f… - bubinoblog : UN POSTO AL SOLE, TRAME 6-10 MARZO 2023: OTELLO CORRE IN OSPEDALE PER TENERE SOTTO CONTROLLO LE CONDIZIONI DELLA MO… - EMaccagnoni : @fratotolo2 Un posto al sole dovevano trovarglielo... - tizybritneyarmy : RT @AngeMontalbetti: Sonia che in merito alla domanda sul GF dice che dovrebbero lasciare il posto ai giovani e come prossima opinionista f… - GiuseppinaPusce : RT @AngeMontalbetti: Sonia che in merito alla domanda sul GF dice che dovrebbero lasciare il posto ai giovani e come prossima opinionista f… -