Un posto al sole, trama 28 febbraio 2023: il ritorno di Marina e Roberto

Marina e Roberto torneranno a catalizzare l'attenzione ad Un posto al sole, come segnala la trama di martedì 28 febbraio 2023. I due, dopo anni di incomprensioni e distanza, finalmente si sono ritrovati ed hanno deciso di convolare a nozze. Purtroppo, però, proprio durante la celebrazione del matrimonio, è riapparsa Lara Martinelli, la quale aspettava un bambino da Ferri, ma ha abortito. La donna non ha detto a nessuno quello che è successo e ha fatto in modo di mettersi in contatto con una ragazza in procinto di partorire e pronta a «cedere» suo figlio in cambio di denaro. Così, quando la giovane ha dato alla luce il piccolo, lo ha dato a Lara che lo ha spacciato per il figlio di Roberto. Marina, pur consapevole del fatto che la sua ...

