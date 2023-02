Un posto al sole Anticipazioni, lutto a Palazzo Palladini: addio all’amatissimo personaggio (Di martedì 28 febbraio 2023) Continua l’appuntamento con Un posto al sole, la soap opera ambientata a Napoli, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20 e 50 circa. Una soap che regala leggerezza al pubblico, ma allo stesso tempo spunti di riflessioni: un mix di emozioni che, da oltre 35 anni, è una … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 febbraio 2023) Continua l’appuntamento con Unal, la soap opera ambientata a Napoli, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20 e 50 circa. Una soap che regala leggerezza al pubblico, ma allo stesso tempo spunti di riflessioni: un mix di emozioni che, da oltre 35 anni, è una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... duca1072 : RT @AngeMontalbetti: Sonia che in merito alla domanda sul GF dice che dovrebbero lasciare il posto ai giovani e come prossima opinionista f… - Orybilancina : Siamo i soli svegli in tutto l'universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse è in un posto del mio cuore… - carmen_cupini : RT @AngeMontalbetti: Sonia che in merito alla domanda sul GF dice che dovrebbero lasciare il posto ai giovani e come prossima opinionista f… - Kingofabio : @AngeMontalbetti @SBruganelli @Soleil_stasi Tutto giusto ma lo doveva già lasciare quest'anno... Dovevano fare aria… - infoitcultura : Un Posto al Sole, il terribile lutto per il volto noto della serie: “Era fantastico” -