Un peccato "senza dolo". I giudici salvano il prete della Messa in mare (Di martedì 28 febbraio 2023) Il sacerdote era finito sotto indagine a Crotone dopo il clamore suscitato dalla celebrazione in mare, con un materassino usato come altare. Ma, per quanto fastidioso, il "peccato" era veniale Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il sacerdote era finito sotto indagine a Crotone dopo il clamore suscitato dalla celebrazione in, con un materassino usato come altare. Ma, per quanto fastidioso, il "" era veniale

