Un Buon Inizio di Laura Pausini, il nuovo singolo scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari (Di martedì 28 febbraio 2023) Esce a marzo Un Buon Inizio di Laura Pausini: è il nuovo singolo dell’artista di Solarolo che festeggia 30 anni di carriera. 3 concerti in 24 ore e tre show diversi: a New York le migliori canzoni dei primi 10 anni di carriera, a Madrid la decade successiva e in Italia i migliori brani rilasciati tra il 2013 e il 2023. I festeggiamenti del 27 febbraio si chiudono con un live speciale al Teatro Carcano di Milano nel corso del quale Laura accenna anche il nuovo singolo e ne regala un pezzo dal vivo ai presenti. Si intitola Un Buon Inizio e sarà disponibile nei prossimi giorni, per l’esattezza da venerdì 10 marzo in radio e negli store digitali. Anticipa l’uscita di un nuovo album ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Esce a marzo Undi: è ildell’artista di Solarolo che festeggia 30 anni di carriera. 3 concerti in 24 ore e tre show diversi: a New York le migliori canzoni dei primi 10 anni di carriera, a Madrid la decade successiva e in Italia i migliori brani rilasciati tra il 2013 e il 2023. I festeggiamenti del 27 febbraio si chiudono con un live speciale al Teatro Carcano di Milano nel corso del qualeaccenna anche ile ne regala un pezzo dal vivo ai presenti. Si intitola Une sarà disponibile nei prossimi giorni, per l’esattezza da venerdì 10 marzo in radio e negli store digitali. Anticipa l’uscita di unalbum ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : La vittoria di Elly #Melenchon Schlein è decisamente un buon inizio di settimana. - DDowtong : RT @ItalianSingto: Buon inizio settimana #SingtoPrachaya - StefanoSMagi : RT @AlteaFerrari: Buon inizio settimana?? Happy new week?? - janette_zamoras : RT @MariaGi94295764: 'L'amore non dà nulla fuorché se stesso E non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede, né vorrebbe esse… - analiticamente1 : @matteolepore Al momento mi sembra che l'unica unità che si stia guadagnando sia quella di una convergenza con le p… -