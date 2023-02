Un “alveare” nel cuore di Bergamo: è il distributore automatico di miele (Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. Un ambiente che ricrea l’alveare dotato di un distributore automatico di miele. È il particolare punto vendita aperto nel cuore del cuore di Bergamo, in via Pignolo 55, da Giacomo Agazzi, giovane titolare dell’apicoltura San Giovanni di Sotto il Monte Giovanni XXIII. “Maturavo da tempo l’idea di rendere disponibile il miele che produco 24 ore su 24. – racconta Giacomo -; è così che è nata l’idea del distributore self service. Tutto è nato dopo un viaggio in Slovenia dove l’apicoltura ha una lunga tradizione e dove ho visto un’esperienza simile. Io e la mia ragazza Francesca siamo rimasti molto colpiti e abbiamo deciso di replicarla a Bergamo, realizzando un ambiente simile a un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023). Un ambiente che ricrea l’dotato di undi. È il particolare punto vendita aperto neldeldi, in via Pignolo 55, da Giacomo Agazzi, giovane titolare dell’apicoltura San Giovanni di Sotto il Monte Giovanni XXIII. “Maturavo da tempo l’idea di rendere disponibile ilche produco 24 ore su 24. – racconta Giacomo -; è così che è nata l’idea delself service. Tutto è nato dopo un viaggio in Slovenia dove l’apicoltura ha una lunga tradizione e dove ho visto un’esperienza simile. Io e la mia ragazza Francesca siamo rimasti molto colpiti e abbiamo deciso di replicarla a, realizzando un ambiente simile a un ...

