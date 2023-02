Ultras Juve, il minaccioso striscione verso gli ultras del Torino, assenti allo Stadium (Di martedì 28 febbraio 2023) Gli ultras della Juventus questa notte hanno appeso uno striscione minaccioso sui cancelli dello Stadio Olmpico Grande Torino. Lo striscione... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Glidellantus questa notte hanno appeso unosui cancelli dello Stadio Olmpico Grande. Lo...

