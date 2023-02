Ultimo, il disco Alba è certificato oro dopo solo una settimana dall’uscita (Di martedì 28 febbraio 2023) Il nuovo disco di Ultimo dal titolo Alba è certificato oro dopo solo una settimana dalla sua uscita, insieme al brano presentato al Festival di Sanremo 2023 Alba, il nuovo progetto discografico di Ultimo, secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, che ha debuttato in vetta alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti degli ultimi sette giorni, ottiene la certificazione disco d’oro dopo una sola settimana dalla release. È disco d’oro anche l’omonimo singolo con cui l’artista ha partecipato alla 73° edizione del Festival di Sanremo. Alba è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Il nuovodidal titoloorounadalla sua uscita, insieme al brano presentato al Festival di Sanremo 2023, il nuovo progettografico di, secondo prodotto dalla sua etichettaRecords, che ha debuttato in vetta alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti degli ultimi sette giorni, ottiene la certificazioned’orouna soladalla release. Èd’oro anche l’omonimo singolo con cui l’artista ha partecipato alla 73° edizione del Festival di Sanremo.è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo ...

