Ultime Notizie – Varese | cade da altezza di 5 metri in una cava | 22enne grave

Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro. E' accaduto poco prima delle 13 di oggi a Malnate, nel varesotto. Secondo le prime ricostruzioni sembra che il ragazzo stesse eseguendo dei lavori alla cava di Molera, quando accidentalmente ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 5 metri all'interno della cava. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118 con un'automedica e un'ambulanza; lo hanno soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale di Varese. Il giovane ha riportato un trauma al torace, al bacino e alla schiena.

