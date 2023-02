Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Cremlino: “Nato agisce come un nemico” (Di martedì 28 febbraio 2023) La Nato è entrata in un confronto armato diretto con la Russia attraverso la fornitura di armi all’Ucraina ed “agisce come un blocco unico che non è un avversario, ma un nemico”. L’accusa parte dal Cremlino: per il portavoce, Dmitry Peskov, “l’intelligence della Nato lavora contro la Russia 24 ore al giorno e le sue armi…vengono consegnate all’Ucraina a titolo gratuito per sparare contro l’esercito russo e contro i cittadini, le città e i villaggi ucraini”. “Sono compromessi che si fanno e si attuano dopo decisioni collettive nel quadro della Nato su nuove forniture nuove consegne di armi con un aumento costante del loro livello tecnico”, ha affermato Peskov parlando con ‘Izvestia’. “Non c’è bisogno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) Laè entrata in un confronto armato diretto con laattraverso la fornitura di armi all’ed “un blocco unico che non è un avversario, ma un”. L’accusa parte dal: per il portavoce, Dmitry Peskov, “l’intelligence dellalavora contro la24 ore al giorno e le sue armi…vengono consegnate all’a titolo gratuito per sparare contro l’esercito russo e contro i cittadini, le città e i villaggi ucraini”. “Sono compromessi che si fanno e si attuano dopo decisioni collettive nel quadro dellasu nuove forniture nuove consegne di armi con un aumento costante del loro livello tecnico”, ha affermato Peskov parlando con ‘Izvestia’. “Non c’è bisogno ...

