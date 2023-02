Ultime Notizie – Terzo Polo, Richetti: “Partito unico? Pronti a partire, congresso entro ottobre” (Di martedì 28 febbraio 2023) “L’accelerazione che Calenda ha impresso al percorso mi pare trovi riscontri importanti. Nel senso che la federazione tra Azione e Iv non è uno strumento insufficiente per dare vita a una comunità politica unica. Se stasera ci saranno volontà e condizioni, il processo può partire già a marzo”. Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, parla così con l’Adnkronos della riunione di stasera del comitato politico con Carlo Calenda e Matteo Renzi che dovrebbe dare il via libera al percorso verso il Partito unico. Richetti, quale è la road map verso il Partito unico? “I partiti si fondano su alcuni capisaldi. Il primo è il manifesto, la carta dei valori che per noi non possono che venire dalla tradizione popolare, liberale e riformista del nostro Paese. E poi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 febbraio 2023) “L’accelerazione che Calenda ha impresso al percorso mi pare trovi riscontri importanti. Nel senso che la federazione tra Azione e Iv non è uno strumento insufficiente per dare vita a una comunità politica unica. Se stasera ci saranno volontà e condizioni, il processo puògià a marzo”. Matteo, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, parla così con l’Adnkronos della riunione di stasera del comitato politico con Carlo Calenda e Matteo Renzi che dovrebbe dare il via libera al percorso verso il, quale è la road map verso il? “I partiti si fondano su alcuni capisaldi. Il primo è il manifesto, la carta dei valori che per noi non possono che venire dalla tradizione popolare, liberale e riformista del nostro Paese. E poi ...

