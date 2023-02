Ultime Notizie – Terzo polo | Calenda presenta road map per partito unico entro l’autunno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il leader delCarlohato al comitato politico della Federazione Azione-Italia Viva unamap per arrivare aldi quest’anno. Il processo partirà con la scrittura di un manifesto politico e di valori aperto al contributo di associazioni, movimenti e personalità delle aree politiche liberal-democratica, popolare e riformista. Il processo sarà organizzato democraticamente e a partire dai territori. Il comitato si riunirà la prossima settimana per l’approvazione del documentoto. “E’ nostra responsabilità dare una risposta immediata ai milioni di italiani che non si riconoscono nel populismo di destra e di sinistra e vogliono una politica responsabile, ...