Ultime Notizie – Russia, Finlandia inizia costruzione muro al confine (Di martedì 28 febbraio 2023) La Finlandia ha iniziato oggi la costruzione di un muro al confine con la Russia presso il valico di Imatra, nel sudest del Paese. La barriera, che dovrebbe essere ultimata entro la fine di giugno, sarà lunga circa tre chilometri. Si tratta di una prima 'costruzione di prova' in vista di un ampliamento del percorso, lungo il quale saranno installati sensori di movimento. Finlandia e Russia condividono un confine di circa 1.340 chilometri, il più lungo di tutti i Paesi dell'Ue. La costruzione del muro è stata approvata dal Parlamento finlandese nell'ottobre dello scorso anno, dopo che il governo socialdemocratico di Sanna Marin l'aveva giustificata per controllare un possibile aumento ...

