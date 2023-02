Ultime Notizie Roma del 28-02-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura sale la tensione in Russia dopo che un drone di prenota fabbricazione Ucraina è caduto vicino ad un villaggio a un centinaio di km a sud est di Mosca fosse diretto verso un’astrazione gazprom nella notte una raffineria del colosso petrolifero controllato dal governo Russo è andato a fuoco sul Mar Nero nella regione di Krasnodar a 300 km dalla Crimea anche in questo caso in esso contenuti parlano di un attacco di droni con esplosivo qualche ora dopo Mosca aveva ufficiali l’abbattimento di due velivoli senza pilota nella stessa regione succede nello stesso giorno in cui l’aeroporto di San Pietroburgo viene chiuso per la presenza di un oggetto non identificato sui cieli della città torniamo ora su un naufragio Dei migranti in Calabria un buco di circa 6 ore 22:30 di ...