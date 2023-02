Ultime Notizie Roma del 28-02-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno migranti in primo piano a Palazzo Dante la presentazione oggi della relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza ha curato dal comparto di intelligenze relativa all’anno 2020 2 per il Sottosegretario Alfredo Mantova oggettivo Che non comporta considerazioni etiche tool MG se piazzo navi al limite delle acque territoriali spiega aumento la probabilità che barchini di fortuna Partono dalla terraferma nella certezza di incontrare queste navi relazione descrive esattamente la dinamica sottolinea Mantovani aggiungendo più sbarchi della Turchia è difficile contrastarli andiamo in Egitto Patrick zaki sotto processo per diffusione difalse attraverso un articolo ha riferito alla danza che nel quaderno a ...