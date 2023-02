Ultime Notizie Roma del 28-02-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto da Francesco Vitale protesta nel Sulcis dove 4 lavoratori della Punto le hai messo una sera gli atti sulle ciminiere a 100 m di altezza la clamorosa protesta è scattata contro il caro energia che mette a rischio la continuità operativa dell’azienda e conseguentemente il posto di lavoro delle circa 1300 persone impiegate intanto da lunedì i lavoratori degli appalti sono in assemblea permanente nel piazzale della Portovesme Dove sono state anche piazzate alcune tende il ministro piantedosi torna a parlare del naufragio di tutto la dopo che le sue parole poche ore delle tragedie avevano destato polemica la disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vittime dei propri figli aveva Infatti detto il titolare del Viminale Io penso che messaggio debba essere scappata una ...