Ultime Notizie Roma del 28-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Martedì 28 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori nel tentativo di trovare persone ancora in vita anche se le speranze si affievoliscono a 48 ore dal naufragio del barcone al largo di steccato Cutro nel crotonese in Calabria il mare con restituire i corpi senza vita nel tardo pomeriggio di ieri è stato recuperato quello di una ragazza di appena 14 anni il capo dei servizi segreti ucraini che non vede nessun segno che lo dica e lo induca credere che le cene considerarmi alla Russia l’ho detto in un’intervista trasmessa ieri dalla radio voice of America non condivido questa opinione ha detto budano in questa intervista condotto in un riferendosi alle cose degli Stati Uniti fermamente smentite da Pechino secondo cui la Cina sta valutando la possibilità di fornire armi la Russia per aiutarla ...